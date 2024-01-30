على الحجار يفجع بوفاة زميله ومدير فرقته هيثم توفيق

ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان والملحن المصري علي الحجار بوفاة زميله ومدير فرقته هيثم توفيق، وذلك عبر صفحته وعلق كاتباً : " في ذمة الله الصديق العزيز الفنان هيثم توفيق . .اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ..دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وذلك دون ذكر أي تفاصيل للوفاة".

وكان قد أعلن محمد خفاجي خبر الوفاة وكتب: "سبحان من له الدوام خبر صادم ومحزن، وفاة الصديق العزيز الخلوق المحترم الملحن والمطرب هيثم توفيق مدير فرقة الأستاذ على الحجار، ملحن دعاء (الشهيد) اللي كنت كتبته للأستاذ علي الحجار من سنين، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا هيثم، فضلا وليس أمرا ادعوله".

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