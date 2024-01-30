وزيرة الثقافة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرها الفنزويلي في المجالات الثقافية

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وإرنستو بيياجاس، وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا بروتوكول تعاون في المجالات الثقافية، بين وزارة الثقافة المصرية، ونظيرتها بجمهورية فنزويلا.

جاء ذلك ظهر اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في القاعة الدولية "قاعة ضيف الشرف"، ببلازا 2 ، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 55-، بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وزيرة الثقافة ونظيرها الفنزويلي يفقدان أروقة معرض الكتاب ال55

وتفقدت وزيرة الثقافة المصرية، ونظيرها الفنزويلي، بعد توقيع البروتوكول ، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، وتم تفقد جناح هيئة الكتاب، وعدد من الأجنحة داخل احدى قاعات المعرض.











وابدى وزير الثقافة الفنزويلي، سعادته بتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

فعاليات البرنامج الثقافي



حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".



شعار الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

