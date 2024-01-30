منصة نتفليكس الأمريكية تعلن عرض مسلسلات مصرية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منصة نتفليكس الأمريكية، طرح مسلسلات مصرية جديدة فى 2024، وهم مسلسل موعد مع الماضي، بطولة آسر ياسين، والبحث عن علا بطولة هند صبري، ومن المقرر إعلان مواعيد عرضهما خلال الأيام المقبلة.
مسلسل موعد مع الماضي، تدور أحداثه في إطار 8 حلقات، وينتمي إلى نوعية الاثارة والغموض والاكشن، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ومحمود حميدة وركين سعد ومحمد علاء وشرين رضا وشريف سلامة وهدى المفتي وتامر نبيل وهو من قصة وإخراج السدير مسعود.
مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، تدور أحداثه في إطار 6 حلقات، والذي يكمل مسيرة علا عبد الصبور في رحلة بحثها عن زوج المستقبل، ويقوم ببطولته النجمة هند صبري وهاني عادل والمفاجأة الكبيرة عودة طارق الأبياري (حازم أخو علا) وهو تأليف غادة عبد العال ومها الوزير وإخراج هادي الباجوري.
جديد آسر ياسين في صيف 2024
ومن ناحية أخرى، يواصل آسر ياسين، تصوير مشاهده في فيلم ولاد رزق 3، والمقرر طرحه في صيف 2024، ويقوم ببطولته النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم وآخرين .