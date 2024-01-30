منصة نتفليكس الأمريكية تعلن عرض مسلسلات مصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منصة نتفليكس الأمريكية، طرح مسلسلات مصرية جديدة فى 2024، وهم مسلسل موعد مع الماضي، بطولة آسر ياسين، والبحث عن علا بطولة هند صبري، ومن المقرر إعلان مواعيد عرضهما خلال الأيام المقبلة.

مسلسل موعد مع الماضي، تدور أحداثه في إطار 8 حلقات، وينتمي إلى نوعية الاثارة والغموض والاكشن، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ومحمود حميدة وركين سعد ومحمد علاء وشرين رضا وشريف سلامة وهدى المفتي وتامر نبيل وهو من قصة وإخراج السدير مسعود.

مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، تدور أحداثه في إطار 6 حلقات، والذي يكمل مسيرة علا عبد الصبور في رحلة بحثها عن زوج المستقبل، ويقوم ببطولته النجمة هند صبري وهاني عادل والمفاجأة الكبيرة عودة طارق الأبياري (حازم أخو علا) وهو تأليف غادة عبد العال ومها الوزير وإخراج هادي الباجوري.

جديد آسر ياسين في صيف 2024

ومن ناحية أخرى، يواصل آسر ياسين، تصوير مشاهده في فيلم ولاد رزق 3، والمقرر طرحه في صيف 2024، ويقوم ببطولته النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم وآخرين .

هند صبري أما النجمة هند صبري فكانت بدايتها الفنية عام 1994 ودور البطولة في الفيلم التونسي صمت القصور في مهرجان كان وفاز الفيلم بجائزة الكاميرا الذهبية وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من 31 عمل سينمائي حصدت خلاله الكثير من جوائز التمثيل الأولى منها افضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول فنانة من جيلها تحصد هذه الجائزة والكثير من الجوائز عبر العالم وكانت قد شاركت في لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي عام 2019، وفازت هند عام 2014 بوسام فارس الفرنسي وعام 2021 بوسام ظابط الفرنسي أيض.