ياسر رشاد - القاهرة - أحيا السيد إرنستو بييجاس بولخاك، وزير الثقافة الفنزويلي، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، في يوم 30 يناير، مراسم وضع الزهور أمام النصب التذكاري للمحرر سيمون بوليفار، بوسط المدينة، القاهرة.

وزير الثقافة الفنزويلي يحيي ذكرى المحرر سيمون بوليفار في القاهرة

وحظي النشاط بحضور مميز لنائب الوزير لشؤون أمريكا اللاتينية، معالي السفير أشرف منير؛ وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة ، السيد الفنان تامر عبد المنعم؛ والسيدان عبد الحكيم عبد الناصر وجمال خالد عبد الناصر، وهما ابن وحفيد الزعيم القومي العربي وفخامة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؛ بالإضافة إلى السفراء والممثلين الدبلوماسيين لبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وبنما وبيرو وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي.

وزير الثقافة الفنزويلي يحيي ذكرى المحرر سيمون بوليفار في القاهرة

وزير الثقافة الفنزويلي يوجه الشكر لمصر

وفي مستهل خطابه، وجه الوزير بييجاس بولخاك الشكر إلى السلطات المصرية على الدعوة الكريمة له للمشاركة في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وزير الثقافة الفنزويلي يحيي ذكرى المحرر سيمون بوليفار في القاهرة