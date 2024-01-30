محمد رمضان أسد أسود في صيف 2024 (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة دعائية لفيلم الفنان محمد رمضان الجديد والذي يحمل اسم أسد أسود، والمقرر طرحه في صيف 2024 بجميع دور العرض السينمائي .

وظهر محمد رمضان، محاربًا يرتدي بدلة تبريز في الصورة التي تداولت بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية على منصات السوشيال ميديا.

محمد رمضان

فيلم أسد أسود، يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، النجم ماجد الكداوني والذي انضم آخيرًا، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال وعلي قاسم، والمتوقع أن تدور أحداث العمل في حقبة زمنية مختلفة.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

كانت آخر أعمال رمضان، السينمائية، فيلم ع الزيرو والذي عرض في صيف عام 2023، وحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

محمد رمضان

قصة الفيلم

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

أبطال الفيلم

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل "جعفر العمدة":

شارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حققَّ صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذْ يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حيًّا أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذْ إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023:

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركه بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج: محمد سامى.