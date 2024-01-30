فبراير الكويت 2024| الجدول الغنائي الكامل للمهرجان وموعد الانطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان فبراير الكويت الغنائي 2024، الكرنفال الغنائي السنوي للكويت الذي يجمع عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي على مسرح واحد.

11 مطربًا في ليالي فبراير الكويت 2024

ومن المقرر أن تبدأ أضواء المهرجان مع فنان العرب محمد عبده في الأول من فبراير ومعه قائمة كبير من أبرز المطربين العرب.

الجدول الكامل لحفلات فبراير الكويت 2024

يضم فبراير الكويت في دورته الحالية 7 ليالي غنائية بين الأمسيات المنفردة والثنائية، كالآتي:

1 فبراير فنان العرب محمد عبده

2 فبراير الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف

8 فبراير الفنانة أنغام والفنان فؤاد عبد الواحد

9 فبراير الفنان ماجد المهندس

14 فبراير الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد

15 فبراير الفنان نبيل شعيل وفرقة ميامي

والختام في 16 فبراير مع الفنان عبد الله الرويشد

تذاكر مهرجان فبراير الكويت 2024

وتم طرح عدد من تذاكر بعض الحفلات عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، على أن تصدر بعد ذلك تباعًا بالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان.

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال:

يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات:

كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.