سميرة محسن تكشف صلة قرابة تربطها بنجم شهير

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سميرة محسن العديد من الأسرار الفنية والشخصية، كما كشفت صلة القرابة التي تجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة .

تحدثت سميرة محسن، عن أدوار الفنان الراحل حسن حسني، مشيرة أنها ظلت كما هي ولكن بعض النجوم بدأو في سن صغير وزادت نجوميتهم مع تقدمهم في العمر.



وتابعت سميرة محسن، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج شهير :" لازم أنا اللي أقف عند محطة معينة ومحدش يوقفني.. لأن دي كرامة فنان.. ولازم الفنان يبقى عند كرامه يقف وهو كبير بدل ما يوقوفه وهو صغير لأن الفنان ليه قيمة".



وأشارت سميرة، إلى أنه لا توجد منافسة في جيلها مثل الفنانة سهير المرشدي ومديحة حمدي، وكانت فنانة محظوظة لأنها بدأت مشوارها الفني مع عمالقة الفن مثل الفنانة الراحلة شادية والراحل عزت العلايلي وسميحة أيوب والفنان كرم مطاوع.



وروت سميرة محسن، تفاصيل تعرضها للموت على يد الفنان الراحل توفيق الدقن ولكن النجمة سميحة أيوب أنقذتها، قائلة :"خلال أحد المسرحيات كنت أجسد دور فتاة من الريف ووقتها توفيق الدقن كان عنده نوبة عقلية خلال أحداث المسرحية وبعدها قام بخنقي ولم أستطيع التنفس وسميحة أيوب كانت خلف الستارة ودخلت العرض وقامت بإبعاده عني وطلبت إغلاق الستارة على الفور".



واختتمت حديثها كاشفة صلة القرابة التي تجمعها بمجم شهير، قائلة، كريم عبدالعزيز ابن شقيقتي والعلاقة دي خلت في ترابط كبير بين عائلتي وعائلة والده المخرج محمد عبد العزيز".

نبذة عن سميرة محسن

ممثلة وأستاذة جامعية مصرية. حصلت على درجه الدكتوراة من أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى التمثيل تقوم بالتدريس فى أكاديمية الفنون بجانب تأليف المسرحيات والمسلسلات، عملت فى إخراج العديد من المسرحيات منها لعبه الحب.

قامت بتأليف العديد من المسلسلات منها (من كل بيت حكاية، حارة برجوان، العروسة، الزائرة).