يسرا تنشر مجموعة صور من العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة يسرا صورًا من العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"، في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور كل من المنتج أحمد السبكي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، المخرج سامح عبد العزيز.

وعلقت يسرا على الصور:"من العرض الخاص لفيلم ليلة العيد".

"فيلم ليلة العيد" بطولة كل من يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سيد رجب، سميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

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