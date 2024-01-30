ريهام حجاج عن أحداث غزة: "مرار طافح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن استيائها لما يمر بها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وكتبت ريهام على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية الأستوري: "مرار طافح و وحشية، شياطين جهنم مبيعملوش كده".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تُشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل صدفة إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، سلوى خطاب، عصام السقا، تأليف أيمن سلامة.

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