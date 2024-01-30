أحمد السقا ينشر صورة تجمعه بنجله ياسين في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بنجله ياسين في مرحلة الطفولة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق السقا على الصورة:"ياسين السقا".

ويُعرض للفنان أحمد السقا حاليًا مسلسل "جولة أخيرة"، على أمازون برايم.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة أخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا" أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد.

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