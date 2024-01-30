مي كساب تشيد بأداء أحمد السقا في مسلسل "جولة أخيرة":"عظمة على عظمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشادت الفنانة مي كساب بـ حلقة مسلسل "جولة أخيرة"، والذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية على رأسهم الفنان أحمد السقا، وحنان مطاوع.

ونشرت مي بوستر المسلسل على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "عظمة على عظمة يا دكتور يحيى أداء تمثيلي عالي جدا، وإخراج عظيم وسيناريو متماسك جدا وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وموسيقى عمل فني متكامل مشرف".

وتابعت: "مبروك يا أحمد يا سقا يا نجم يا كبير، تاريخ مشرف دايما ناجح ومكسر الدنيا، وليا الشرف إني جنبك السنه دي في العتاوله، ربنا يدينا من كرمه وفضله".

يذكر أن الفنانة مي كساب تُشارك في بطولة مسلسل "العتاولة"، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أنور الصباح.

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