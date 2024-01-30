لبنى عبد العزيز:" أنا عايشة لوحدي وعايزة أموت في مصر"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة لبنى عبد العزيز أنها تقيم بمفردها في مصر، ولن تتركها مرة ثانية.

وأضافت لبنى خلال لقائها في برنامج "أنا والنجوم"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام مازن، :"أنا عايشة لوحدي وبمرض كتير والحياة سهلة جدا برا، ولكن أنا عايزة أموت هنا، ومش هسيب بلدي تاني".

وتابعت:"خلاص عملت اللي عليا وسافرت وروحت وجيت وسبت شغلي ومهنتي وضحيت بحاجات كتير".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لبنى عبد العزيز فيلم "جدو حبيبي" 2012، بطولة محمود ياسين، بشرى، أحمد فهمي، حسن مصطفى، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

@spotnewseg الفنانة لبنى عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية ريهام مازن في برنامج أنا والنجوم: "أنا عاوزة أموت في مصر"! #سبوت #سبوت_نيوز #فن #لبنى_عبد_العزيز #مصر #Trend #SpotNews ♬ original sound - spotnewseg

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