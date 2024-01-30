محمد حماقي يروج لـ حفلته في جدة بصحبة تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد حماقي لحفلته في جدة، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق يوم 2 فبراير المقبل.

ونشر حماقي صورة له برفقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

من جانب آخر، طرح محمد حماقي مؤخرًا أغنية "ده قلبي ده"، وهي من كلمات أمير طعيمة، توزيع وميكس تميم، ومن ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وأحمد إبراهيم.

وتصدر حماقي، كليب الأغنية الذي تم تنفيذه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو يعزف على جيتار، وحققت الأغنية ما يقرب من 50 ألف مشاهدة منذ طرحها.

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