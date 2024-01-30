شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان عن اختيار ميلي ألكوك لشخصية Supergirl: موهوبة بشكل خيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج العالمى جيمس جان على اختيار الممثلة الشابة ميلي ألكوك بطلة مسلسل House of the Dragon، لتلعب الشخصية الخارقة Supergirl، في فيلم من إنتاج شركة DC، من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام.



جيمس جان وميلى ألكوك

ونشر جان صورة لـ ألكوك مع الشخصية الخارقة وعلق قائلا:" ميلي هي ممثلة شابة موهوبة بشكل خيالي، وأنا متحمس للغاية لكونها جزءًا من عالم DC، بالتأكيد عرفتها لأول مرة في House of the Dragon، ولكنها أذهلتني في تجارب الأداء المتنوعة واختبارات الشاشة التي أجرتها لـ شخصية Supergirl، حيث تجسد كارا كما تصورناها".



جيمس جان

وكانت قد تغلبت على بطلة فيلم CODA الممثلة إيميليا جونز، لعبت ألكوك دور الأميرة الشابة راينيرا تارجارين في الموسم الأول من المسلسل المشتق من سلسلة Game of Thrones الذي يعرض على شبكة HBO.

قال جان: "في سلسلتنا نرى الفرق بين سوبرمان الذي تم إرساله إلى الأرض وتربيته على يد أبوين محبين منذ أن كان رضيعًا، مقابل الفتاة الخارقة التي نشأت على صخرة، وهي شريحة من كريبتون وشاهدت كل من حولها يموتون ويقتلون بطرق مروعة خلال أول 14 عامًا من حياتها، ثم جاءت إلى الأرض عندما كانت فتاة صغيرة، إنها أكثر المتشددين، وليست الفتاة الخارقة التي اعتدنا على رؤيتها".