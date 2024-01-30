شكرا لقرائتكم خبر عن الغيرة تهدد مكانة صبا مبارك المهنية في مسلسل "بين السطور".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة صبا مبارك الكثير من الصراعات مع من حولها فى مسلسل "بين السطور" الذى يعرض حاليا على قناة on، من إخراج وائل فرج ، حيث عرضت الحلقة الأولى والثانية، وأوضحت الحلقة أن هند سالم - صبا مبارك تعانى من تسلط أمها المعتاد، تحامل زوجها عليها، الماضي الغامض الذي يطاردها، ثم غيرة زميلتها منها، والتي قد تهدم كل ما حققته صبا من نجاح على مدار مسيرتها المهنية كإعلامية شهيرة.

بعد أن خلقت لنفسها مكانة كبيرة في الإعلام كمذيعة محترفة وصاحبة واحد من أشهر البرامج الحوارية التي تثير الجدل والتفكير في قضايا المجتمع، تجد هند سالم (صبا مبارك) نفسها في تحد مع زميلتها ملك (سلمى أبو ضيف) بعد أن تقودها غيرتها إلى التطلع لسرقة هذه المكانة من هند بمحاولة استحواذها على برنامجها وتقديمه بدلاً منها



صبا مبارك

ولإنقاذ موقفها، تجازف هند باستقرارها الأسري، وتفتح باباً على ماضيها يبدو أنها قد أغلقته منذ زمن، وتفكر في عمل سبق إعلامي باستضافتها لبطل الرماية المصري الأمريكي الشهير جيمي أندرسون أو جمال (محمد علاء)، والذي يتضح أنه حبيبها السابق قبل شهرته.

وقد أتتها هذه الفكرة لثقتها في موافقته على مقابلتها برغم رفضه القاطع لإجراء لقاءات تلفزيونية مع كل القنوات حتى الشهيرة منها. فهل ستنجح هند في مسعاها؟ وإلى أي مصير يقودها ما تفعل؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى، وآخرون .