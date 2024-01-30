شكرا لقرائتكم خبر عن إيه اليوم الحلو ده.. فرقة القومي للطفل تقيم عرضا فنيا في معرض للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث نظم المركز القومي لثقافة الطفل، عرض "كلاون" للأطفال، على أنغام "إيه اليوم الحلو ده" لأحمد سعد، و "أهي أهي أهي" من فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز، وسط تصفيق الأطفال ومشاركتهم الفرقة في الرقص.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل، ويستقبل الزوار يوميا فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومًيا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).