شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية تقدم التراث الغنائى الشعبى فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأغاني التراثية الشعبية الأصيلة لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال فعاليات اليوم الفنية الثقافية، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من زوار المعرض .

أبدعت الفرقة وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجمهور، وقدمت حفلها ضمن برنامج العروض الفنية ببلازا 1، فى إطار خطة وزارة الثقافـــــــــة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية.





يأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي