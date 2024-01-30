شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف وائل نور: الفوازير من أكتر الأعمال اللى بحبها لوالدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل يوسف وائل نور، فى لقاء خاص لـ ”الخليج 365” من كواليس تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الذى يشارك فيه عن والده الراحل النجم وائل نور وأحب الأعمال لوالده والمقربة لقلبه.

وقال يوسف:"الفوازير من أكتر الأعمال اللى بحبها لوالدى لأن الفترة اللى كان بيعمل فيها الفوازير كان بيجى بملابس الشخصيات للبيت و طبعا كل يوم بتفاجئ بطقم جديد وشخصية جديدة و والدتى الفنانة أميرة العايدى تاريخ كبير بالنسبة ليا بتعلم منها حاجات كتير أوى وربنا يخليها ليا".

أوشك أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، حيث يتبقى يوم واحد فقط للانتهاء من جميع المشاهد، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل لتصويره الأسبوع المقبل بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم التصوير بعدد من الشوارع المختلفة، وتجمع تلك المشاهد بين النجوم أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش ومحمد محمود، وإبرام سمير.

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.