شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الشاعر مجدي نجيب من العناية المركزة لغرفة عادية بعد عملية جراحية ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر فوزي إبراهيم، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، لـ"الخليج 365"، إنه يتابع الحالة الصحية للشاعر مجدي نجيب، مشيرا إلى أنه كان في زيارة له في المستشفى مع الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية.

وأكد فوزي إبراهيم أن الشاعر مجدي نجيب تعرض لكسر بالحوض وخضع لعملية في المفصل ناجحة وحالته حاليا مستقرة، ونقل من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية وهو تحت الملاحظة.

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور» هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون .