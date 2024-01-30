شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنشر صورا جديدة من كواليس "بقينا اتنين" قبل عرضه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة رانيا يوسف صوراً جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "بقينا اتنين" الذى يجمعها بالنجم شريف منير، والمكون من 20 حلقة والذى استئأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة فيه خلال الأيام الماضية، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخراً، ومن المقرر الانتهاء من عرض العمل والإعلان عن عرضه خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليا فيلم "الملكة" مع هالة صدقى، ويشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أما شريف منير فكان آخر أعماله مسلسل "إيجار قديم"، الذى تم عرضه العام الماضى وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.



رانيا يوسف فى مسلسل بقينا اتنين



رانيا يوسف فى مشهد من مسلسل بقينا اتنين