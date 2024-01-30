فن ومشاهير

هذه تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة الذهبية نوال الزغبي الصورة الأولى للحملة الترويجية الخاصة بأغنيتها المترقّب صدورها يوم الخميس ١ شباط/فبراير بعنوان "بحكي عنك" باللهجة المصرية، وتعود بها نوال لـِ اللون الرومانسي الذي أحبه الجمهور بصوتها.


الأغنية تعاونت فيها نوال مع الشاعر والملحن عمرو الشاذلي، توزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، ميكس وماسترنغ عمرو الخضري.
وعبر الجمهور عن حماسه للاستماع لجديد نوال الزغبي حتى ان اسمها تصدر قوائم الترند في العديد من الدول منها عربية ومنها أجنبية: لبنان، المملكة العربية ، المغرب، الجزائر، مصر، سويسرا، فرنسا، ألمانيا ، كوريا الجنوبية ..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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