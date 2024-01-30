هذه تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة الذهبية نوال الزغبي الصورة الأولى للحملة الترويجية الخاصة بأغنيتها المترقّب صدورها يوم الخميس ١ شباط/فبراير بعنوان "بحكي عنك" باللهجة المصرية، وتعود بها نوال لـِ اللون الرومانسي الذي أحبه الجمهور بصوتها.

الأغنية تعاونت فيها نوال مع الشاعر والملحن عمرو الشاذلي، توزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، ميكس وماسترنغ عمرو الخضري.

وعبر الجمهور عن حماسه للاستماع لجديد نوال الزغبي حتى ان اسمها تصدر قوائم الترند في العديد من الدول منها عربية ومنها أجنبية: لبنان، المملكة العربية السعودية، المغرب، الجزائر، مصر، سويسرا، فرنسا، ألمانيا ، كوريا الجنوبية ..

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