بفيديو من داخل الجيم..نسرين طافش تستعرض قوتها و لياقتها أثناء ممارسة الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على الجمهور بمقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه أثناء ممارستها التمارين الرياضية في الجيم، واستعرضت نسرين طافش رشاقةجسمها المميز وقوتها و لياقتها من خلال المنشور، وظهرت مرتديةً كروب توب ضيق باللون الرمادي من دون أكمام مع سروال رياضي واسع بنفس اللون، ومن العروف أن نسرين تثابر دائماً على ممارسة الرياضة و تهتم بصحتها وبجسمها.



و يذكر أنه بعد معارضة نسرين طافش الحكم القضائي الذي صدر بحقها والذي قضى بحبسها مدى 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه، رفضت محكمة الجنح في مصر معارضتها، وأيدت الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة في القضية رقم 1636 لسنة 2023.

وجاء في منطوق الحكم: "قبول المعارضة شكلاً، ورفض الطعن بتزوير الشيك، لصحة الاستكتاب".

وجاء الحكم بعدما تم فحص خط نسرين طافش، والتأكيد بأنها صحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن أكدت التقارير أيضاً أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.

