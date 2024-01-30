خالد النبوي ومحمد ممدوح وفراج في معركة ضخمة بـ أهل الكهف

ياسر رشاد - القاهرة - طرح القائمون على فيلم أهل الكهف، الإعلان الرسمي للعمل الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، ومقرر أن يطرح في صيف 2024 بجميع دور العرض .

وأظهر الإعلان الترويجي لفيلم أهل الكهف، النجوم محمد فراج، خالد النبوي، محمد ممدوح في معركة كبيرة بحقبة زمنية قديمة .

فيلم أهل الكهف

تفاصيل وموعد عرض فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، مقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، حيث أصبح جاهزاً للعرض وبدأ القائمون عليه عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

فيلم أهل الكهف

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

فيلم أهل الكهف