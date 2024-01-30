قارة الفرص.. كتاب جديد للإعلامية سالي عاطف في معرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثًا كتاب جديد للإعلامية سالي عاطف، بعنوان "قارة الفرص" .

يتناول الكتاب أبرز فرص الاستثمار داخل القارة الإفريقية، وكيفية استغلال هذه الفرص وتنميتها، خاصة وأن إفريقيا بها كنوز طبيعية وبشرية هائلة.

الكتاب في الجزء الأول منه عبارة عن ملخص لسفر الإعلامية سالي عاطف، في الدول الافريقية، إذ تعرض فيه تجربتها عن ملف الاستثمار بدول القارة السمراء.

ويعتبر الكتاب مدخل تعريفي لكل من يريد التجارة داخل دول القارة الإفريقية.

وقالت الإعلامية سالي عاطف، إن كتابها "قارة الفرص" بمثابة روشتة اقتصادية لكل من يرغب في التجارة أو الاستثمار بالقارة السمراء البكر.

وتابعت "قريبًا بمعرض الكتاب بعد توقف عام ونصف عن الكتابة وهي عشقي الأول كتابي الرابع (قارة الفرص) روشتة اقتصادية لكل من يرغب في التجارة أو الاستثمار بالقارة السمراء البكر".

وأضافت سالي عاطف "من واقع 18 عامًا على الأرض من علاقات وسفر وتعامل واستشارات بالكثير من المشروعات المختلفة لأكثر من 37 دولة أفريقية".

وتقيم الإعلامية سالي عاطف، حفل توقيع الكتاب يوم 4 فبراير 2024، بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات، في تمام الساعة الثالثة، بقاعة بلازا 1 .

ويعتبر كتاب "قارة الفرص" المولود الرابع للإعلامية سالي عاطف، إذ قامت بتأليف ثلاثة كتب هم "مانديلا الجنوب.. ورحلتي إلى جوبا"، و الثاني "ونسة افريقية"، والثالث "سحر إفريقيا".



يذكر أن الإعلامية سالي عاطف، تقدم برنامج"زووم افريقيا" على قناة CBC، وهي متخصصة في الشأن الأفريقي منذ سنوات طويلة، وألفت أكثر من كتاب عن القارة الأفريقية ونوابغها وجمالها.