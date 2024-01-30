أصالة تكسر حاجز المليوني مشاهدة بكليب صندوق

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة أصيلة بكليب صندوق أكثر من مليوني و 700 ألف مشاهدة بكليب صندوق، خلال 5 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وتقول كلماتها “ بخزانتي صندوق.... صرلو عمر عندي جوّاتو في كمشة صور وزرار وحكايات تَ أفتحو من جديد بدّي وما بدّي من خوفي لا يوعى البكي ويسكّت الضحكات عالبال يا ضحكة أبي... ترقّصني وتقلّي العبي... عالبال يا أوّل صبي... جبلي غزل البنات عالبال يا ماما اشتقت.. تغنّيلا لَ تغفى البنت... يا بيتنا قد ما غبت... مشتاقة للعتبات في صورة يوم العيد... كنت بحضن ستّي ومن مسبحة جدّي بقي... خيط وسبع حبّات في كلمة بحبك ….. من رفيق مدرستي .. بصندوقي في نص العمر... عيلة وصبا ورفقات عالبال يا ضحكة أبي... ترقّصني وتقلّي العبي... عالبال يا أوّل صبي... جبلي غزل البنات عالبال يا ماما اشتقت.. تغنّيلا لَ تغفى البنت. يا بيتنا قد ما غبت... مشتاقة للعتب”

أجواء كليب أصالة الجديد “صندوق”

جاء كليب صندوق بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها وصباها، والتي تنسابت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها والدتها أصدقائها وألعابها.

تعتبر “صندوق” من إصدارات الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه

الجزء الأول من ألبوم أصالة لحقت نفسي

كانت قد طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعلا مميزا مع أدائها الطربي.

أصالة الفنانة المفضلة في المهرجان السعودي joy awards

فازت أصالة حديثًا بالفنانة المفضلة في فعاليات مهرجان joy awards 2024، بحضور كوكبة ضخمة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من حول العالم، والتي تقاسمتها مع الفنانة أنغام استمرارًالاتمام محاولات الصلح بينهما، وقدم لها الجائزة فنان العرب محمد عبده وتسلمتها برفقة زوجها فائق حسن

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي أصالة

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغان، “ رجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.