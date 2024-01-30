موعد حفل محمد عبده فى مهرجان فبراير الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفلات مهرجان فبراير الكويت يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل.

ويقدم محمد عبده خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

وكان أحيي النجم محمد عبده، حفلاً غنائيًا في الأردن يوم 26 مايو الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور وسوف يتفاعل معه جمهوره بشكل كبير.

يا عافية قومي

وكان طرح محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال وضم الألبوم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

محمد عبده

الحالة الصحية لمحمد عبده

وكان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الشهور الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

أحدث أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي نجحت وتخطت أكثر من الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك.