معرض القاهرة للكتاب .. "مذكرات مجنون".. باكورة أعمال قصور الثقافة في "الطبعة الثانية"

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة للكتاب 2024 .. بعد أكثر من ثمانية أعوام من صدور الطبعة الأولى من "مذكرات مجنون" وقصص أخرى لأديب الصين الأشهر لوشون، ترجمة من الصينية مباشرة المترجمة ميرا أحمد، وتقديم د. محسن فرجاني، تعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، نشر هذا الكتاب، في باكورة سلسلتها "الطبعة الثانية"، وقد أضافت المترجمة ثماني قصص أخرى، ليصل إجمالي هذا العمل الفريد إلى 17 قصة.

علامات بارزة

وفي مقدمته عبر د. محسن فرجاني عن أهمية هذه القصص باعتبارها تعد علامات بارزة في مشوار لوشون الإبداعي، وأضاف أن اختيار المترجمة ينم عن إدراك عميق بقيمة النصوص وأهميتها في تاريخ الأدب الحديث، فضلا عن امتداد وتعاظم تأثيرها الإبداعي على أجيال الكتابة المعاصرة، حتى تكاد تقول إنها النصوص المفتاح، ليس فقط في الولوج إلى عالم لوشون القصصي، بل أيضا في استيعاب الأطر الفنية والفكرية التي تحكم حركة الإبداع القصصي ككل، عند روائيي الجيل الجديد، أي الجيل الذي بدأ مشواره منذ منتصف الثمانينيات حتى الوقت الراهن، فمن جعبة لوشون وسردياته التي بين يديك، خرج أيضا مو يان وكاو.

واستحدثت هيئة قصور الثقافة هذا العام، سلسلة "الطبعة الثانية" من خلال لجنة النشر برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وهي تعنى بإعادة نشر الكتب التى صدرت طبعتها الأولى بالهيئة في شتى السلاسل وقد نفد توزيعها.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثافة الدكتورة نيفين الكيلانى، افتتحا الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، الأربعاء الموافق ٢٤ يناير 2024، والمملكة النرويجة هي ضيف شرف المعرض هذا العام، واختير اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل ويستمر معرض القاهرة الدولى للكتاب حتى السادس من فبراير ٢٠٢٤.