أيمن بهجت قمر عن مسلسل "جولة أخيرة": " أداء مبهر من السقا وأشرف عبد الباقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر عن إعجابه الشديد بـ مسلسل "جولة أخيرة"، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا، والنجم أشرف عبد الباقي، وحنان مطاوع، وغيرهم من النجوم.

وكتب "قمر"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمل قوي جدا وأداء مبهر ومتطور من السقا وعودة قوية للفنان الكبير أشرف عبد الباقي، بقيادة المخرجة الشاطره مريم أحمدي اللي حضرت بدايتها وبجد فرحان بيها ولازم نشتغل قريب مع بعض، الف مبروك".

مسلسل "جولة أخيرة" يتضمن 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي. ويخوض بطولته أحمد السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا: أشرف عبدالباقي وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

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