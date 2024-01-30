نانسي عجرم تتصدر التريند بعد الغناء بالعربية الفصحى في "المعلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تريند تطبيق "X" بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تغني بالعربية الفصحى بعنوان "عام جديد" خلال تواجدها ببرنامج "المعلقة" ولاقت الأغنية إعجاب جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

وأغنية "عام جديد" من كلمات الشاعر سلطان الظيط، وألحان هشام بولوس، وفاجأت "نانسي" حضور الحلقة بالصعود على المسرح وغنائها باللغة العربية الفصحى.

وتصدر اسم نانسي عجرم وبرنامج "المعلقة" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط إشادة العديد من جمهورها ومتابعيها قائلين: "نانسي عجرم جوكر الفن، الله الله ابدعتي بالفصحى، مو معقولة يا نانسي كل مرة نقول عطتنا احلى ما عندها ونتفاجأ بعدها تعطينا الأحلى منه".

وتستعد "نانسي عجرم" لإحياء حفلًا غنائيًا في "موسم الرياض" يوم 2 فبراير المقبل بالتعاون مع فريق ميامي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كما شاركت "نانسي" مؤخرًا بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" وسط حضور عدد ضخم من أبرز النجوم من مصر والوطن العربي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم كانت بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر.



