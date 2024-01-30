حسن الرداد يعلق على أداء أبو جبل في بطولة أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

علق الفنان حسن الرداد، على الفرق بين أداء حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل في بطولة أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار، وعلى أدائه في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون.

أوضح الرداد أن سبب تألق محمد أبو جبل في التصدي لركلات الترجيح، فغي نسخة أمم أفريقيا عام 2021 بالكاميرون، كانت بسبب خبرة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري وقتها.

وكتب الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلاً: " أعتقد تصدي أبو لضربات الجزاء في بطولة أمم أفريقيا السابقة، يدل على بصمة وخبرة عصام الحضري على أداء حراس مرمى المنتخب".

وكان الرداد كتب في وقت سابق منشور، بعد توديع منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2023 ينتقد فيه محمد أبو جبل قائلاً: " هاردلك لمنتخب مصر، بس ليه أبو جبل بيترمي يمين بس".