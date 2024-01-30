شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Oppenheimer يحقق 955 مليون دولار عالميا منذ يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Oppenheimer إيرادات وصلت إلى 955 مليونًا و 706 ألف دولار عالميًا، العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 328 مليونًا و84 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و627 مليونًا و 622 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرحه في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيون مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.