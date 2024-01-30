شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي لـ سيلين ديون لمعاناتها مع متلازمة التصلب يعرض قريبا على Amazon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على الفيلم الوثائقي الجديد I Am: Celine Dion الذي يجسد معاناة النجمة العالمية سيلين ديون، من عملية الإنتاج والتصوير، وتم إيصاله إلى منصة أمازون للعرض عليها بدون الكشف عن موعد محدد لعرض العمل الوثائقي الذى سيجسد معاناة نجمة البوب مع مرضها النادر.

ووفقاً لتقرير جديد نشر عبر صحيفة deadline فإن الفيلم الوثائقي الجديد وصل إلى Amazon MGM، ولم يتم تحديد موعد للعرض بعد، ومن المقرر أن يسرد الفيلم نظرة موسعة على حياة نجمة البوب الشهيرة ويؤرخ الفيلم معركة ديون مع متلازمة الشخص المتصلب، وهو المرض النادر الذي أثر بشكل كامل على الدماغ والحبل الشوكي لها.

ولم تعلن ديون عن تشخيصها رسميًا حتى ديسمبر 2022، حيث أعلنت أنها ستؤجل جولتها العالمية بسبب التشنجات التي أثرت على طريقة مشيها وغنائها، وقالت آنذاك عبر حسابها: "بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعلم الآن أن هذا هو السبب وراء كل التشنجات التي كنت أعاني منها، ولسوء الحظ، تؤثر التشنجات على كل جانب من جوانب حياتي اليومية، وتسبب في بعض الأحيان صعوبات عند المشي ولا تسمح لي باستخدام أحبالي الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتدت عليها".