شكرا لقرائتكم خبر عن معارك حربية وأجواء مشوقة فى تريللر فيلم "أهل الكهف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "أهل الكهف" تريللر الفيلم، المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024 وذلك بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس الماضى، وظهرت ضمن أحداث الفيلم معارك حربية وأجواء مشوقة وديكورات بمستوى عالمي.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

وكان أيمن بهجت قمر أعلن عن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" فى أغسطس الماضى، ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل، وعلق قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخة من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي".