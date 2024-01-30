أحلام ترد على شائعة سرقتها في باريس.. وتكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة أحلام الإماراتية على الشائعة المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية حول سرقة مقتنيات تقدر بـ 100 ألف يورو أثناء تواجدها ضمن أسبوع الموضة في باريس.

ونشرت "أحلام" بوست عبر حسابها الرسمي على "X" ردت خلاله قائلة: "أحلام سرقة شنطتها؟؟؟؟!!! يعني يقصدوني أنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أنا أصلا مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعمومًا الشنطة ابيها حتى لو حلوين ميه الف يورو، أسوي فيها شوبينج في سويسرا شكرًا حبايبي أحبببكم خوفتوا أهلي على مساكين طارت قلوبهم".

وكشفت وسائل إعلام فرنسية عن سرقة المطربة أحلام في باريس وأن أحلام قامت بتقديم بلاغ للشرطة الفرنسية بسبب سرقة حقائب تحتوي على ما يقرب من 100 ألف يورو من الملابس خلال تواجدها في باريس لحضور أسبوع الموضة، وتضمن التقرير الفرنسي تفاصيل حادث السرقة حيث وقعت في فترة ما بعد الظهر يوم الجمعة في مكان إقامة "أحلام" وهو المكان الذي اعتادت الإقامة فيه وفي ذلك الوقت كانت على وشك المغادرة واخذت أمتعتها إلى الطابق السفلي وعندما عادت وجدت حقائبها قد اختفت.

وتعرضت الفنانة أحلام في وقت سابق للسرقة وبالتحديد عام 2016 عندما فقدت ساعتها الخاصة، التي بلغت قيمتها 100 ألف يورو، من ماركة رولكس، هذا بالإضافة إلى حجر ياقوت، وذلك أثناء وجودها بأحد المطاعم في باريس، حيث كانت تضع الفنانة حقيبتها الخاصة بجانبها، ولكن بعد فترة اختفت الحقيبة ولم تجدها الفنانة، وذلك حسبما نشرته وسائل إعلام فرنسية.

ومن ناحية أخرى شاركت المطربة أحلام في الأيام الماضية بحفل "ليلة نجمات العرب"، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.