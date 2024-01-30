طرح إعلان رسمي للموسم الثاني من "البحث عن علا" استعدادًا لعرضه على "نتفليكس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت منصة نتفليكس الإعلان الدعائي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أبطال الموسم الثاني من المسلسل وهو يبحثون عن "علا" ليظهر الفنان ظافر العابدين في نهاية الإعلان ويكشف عن معرفته بمكان "علا"، كما ظهرت الفنانة هند صبري بنهاية الإعلان وهي تروج للموسم الثاني قائلة: "البحث عن علا الموسم الثاني قريبًا جدًا على نتفليكس".

والموسم الثاني من "البحث عن علا" سيصدر على "نتفليكس" بعد النجاح الكبير لمسلسل "البحث عن علا" عام 2022 والذي كان بمثابة إعادة إنتاج لمسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010 والذي حقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويستكمل الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" رحلة الدكتورة علا عبد الصبور بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسؤوليات الموضوعة على عاتقها.