رضوى الشربيني عن إليسا: "ست حنونة وحقيقية وملهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة دعم إلى الفنانة اللبنانية إليسا عقب عرض فيلمها الوثائقي "It's Ok".

وكتبت رضوى تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع "X": "أول مرة قابلتك فيها روحت قلت لكل الناس اللى حواليا قد إيه أنتي ست حنونة وحقيقية، قد إيه إنتي قوية وملهمة في نفس الوقت، بس بعد ما اتفرجت حسيت إنه قليل عليكي، إنتي عارفة قد إيه أنا بحبك بس أنا دلوقتي بحبك أكتر"

وظهرت إليسا في أحداث الفيلم في عدد من فترات حياتها المختلفة، حيث سلط الفيلم الوثائقي الضوء على بداية إليسا الفنية ورحلتها للشهرة والنجومية في لبنان والوطن العربي، إلى جانب العديد من التحديات التي تعرضت لها، وتنمر البعض على شفتيها، وإصابتها بمرض السرطان.

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