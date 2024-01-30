أول فيلم للسناجل.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "السيستم" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "السيستم" الإعلان التشويقي الأول لفيلمها استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات مطلع شهر فبراير المقبل.

وظهر بالإعلان الفنان طارق لطفي وعلق قائلا: "لكل شاب وحيد عنده حرمان عاطفي، لكل أم غلبانة زهقت من ابنها، لكل شاب اتهزق من بنت عشان عايز يتعرف عليها السيستم هو الحل احنا علينا السيستم وإنت عليك تسستمها".

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد علي رزق، بسنت شوقي، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

ويواصل الفنان طارق لطفي تصوير مسلسله المرتقب "العتاولة" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجم أحمد السقا وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان باسم سمرة والفنان صلاح عبدالله والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان المقبل.