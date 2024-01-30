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ميرنا وليد - بيروت - عايدت الملكة الأردنية رانيا إبنها الأمير هاشم بن الحسين بيوم ميلاده من خلال صورة له نشرتها عبر حسابها الخاص، و علقت عليها مستذكرةً اليوم الذي ولد فيه بكلمات جميلة حيث علقت بالقول: "أتذكر تفاصيل هذا اليوم، فرح قلبي كثير فيك حبيبي هاشم ولا تزال مصدر سعادتنا.
كل عام وأنت بخي".
و في وقت سابق من هذا اليوم، عايدت الملكة الأردنية رانيا، زوجها الملك عبد الله الثاني في ذكرى ميلاده الـ62، حيث يصادف يوم ميلاده بنفس يوم ميلاد إبنه الأمير هاشم.
وشاركت الملكة رانيا متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة تجمعها بالملك عبد الله، ظهرا فيها وهما يبتسمان للكاميرا، وبملابس عصرية غير رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات من الحب و السعادة.. الملكة رانيا تعايد إبنها الأمير هاشم بيوم ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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