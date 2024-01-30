وزيرة الثقافة تسترجع ذكرياتها بمعرض القاهرة للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - استرجعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ذكرياتها مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة إن ذكرياتها مع معرض الكتاب كانت مع مكانه الأول في الأوبرا، وكان هذا سببا من أسباب اختيار إعلان انطلاق المعرض في المؤتمر الصحفي من دار الأوبرا في هذه الدورة، وهذا كان مختلفا رغم استغراب البعض من ذلك.

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن هذا المكان قبل بناء الأوبرا الجديدة كان مكان معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ نشأته الأولى في عام 1969، وبالتالي الرؤية الخاصة بالمعرض كاملة هذا العام في إطار الهوية.

وأشارت إلى أن هناك جذورا للهوية الثقافية المصرية، وهذه تذكرة للناس ومعلومة جديدة للأجيال الجديدة، والكثير من الأشخاص لا يعرفون بدايات المعرض في مصر، خاصة الشباب الصغار، وبالتالي كان لا بد إعطائهم فكرة بسيطة عن تاريخ معرض الكتاب وتاريخ الثقافة في مصر والنهضة الثقافية التي حدثت.

"الكيلاني": معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية يركز على فكرة الهوية الثقافية

وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دار الأوبرا ذكرياته معها منذ الطفولة، حيث كانت تصطحبها والدتها هي وأخواتها لزيارة المعرض مثل باقي الأسر المصرية لشراء كتب الأطفال، كما أنه كان يحتوي على سينما للأطفال والقبة السماوية، وبالتالي معرض الكتاب له ذكريات خاصة لها في موقعه القديم في الأوبرا.

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن معرض الكتاب في كل دورة يكون له إطار عام يسير عليه أو رؤية، ليس فقط عرض كتاب بهدف المبيعات، والعام الماضي اتخذنا على خط الهوية، وتم التركيز بالعمل على هذا الخط بشكل أوضح في هذه الدورة، وأن يكون هناك إتاحة للفكرة بشكل أوسع.

وأوضحت أن اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات الكبير، ليكون شخصية المعرض هذا العام، جاء نظرا لأنه قدم للبشرية والثقافة المصرية إنتاجا مهما، وأصبح دليلا للأجيال الجديدة المهتمة بالآثار.

"الكيلاني": حجم مبيعات معرض الكتاب خلال 3 أيام فقط أكبر من مبيعاته العام الماضي في 10 أيام

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه كان في فترة من الفترات صناعة النشر رائدة للغاية، لكن النظرة والظروف اختلفت، ودخلت الآن الكتاب الإلكتروني، وأصبح منافسا قويا للطباعة، لكن يظل الكتاب الورقي له الناس الذين يحبون الاقتناء به والإمساك الورق في اليد.

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن حجم المبيعات الموجود في معرض الكتاب هذه الدورة في الثلاثة أيام الأولى أعلى من العشرة أيام العام الماضي رغم أي ظروف، مردفة : "نتابع يوميا كل الأرقام نظرا لأنها إحصائيات ومؤشرات".

وأوضحت أن متابعة المؤشرات بدأت منذ العام الماضي، وفي هذه الدورة متاحة منذ اليوم الأول، مؤكدة أن الأرقام تعد مؤشرات لأشياء كثيرة، وتقودهم فيما بعد لإعادة النظر في بعض السياسات والرؤى المطروحة لاستكمال الأعمال، نظرا لأن عمل هيئة الكتاب طوال العام.