شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء فوزي: زوجى الفنان عمرو سعد يدعمنى ومستشار دائم لى فى كل كتاباتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الدكتورة شيماء فوزي، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ 55، بحفل توقيع كتابها الذي يحمل اسم "كلمة ونص" وقامت بتوقيع نسخ من كتابها لجمهور المعرض، وبحضور عدد كبير من محبيها، ويعتبر الكتاب جامعا لمجموعة من مقالاتها في عالم التنمية المستدامة والاقتصاد.

وبسؤال الدكتور شيماء فوزي عن زوجها النجم عمرو سعد قالت: "يدعمني وهو مستشار دائم لي في كل كتاباتي، ويقف بجانبي لتحقيق أحلامي، لأنه فنان مثقف ومهتم بشكل كبير ومنخرط في الشأن الثقافي العربي.. ولا تتوقف مساندته عند التشجيع وكلمات الدعم فقط، بل أن جميع المقالات التي كتبتها طوال مسيرتي قرأها وأبدى رأيه فيها".

يأتى المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي