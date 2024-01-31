عمرو دياب يحيى حفلا يوم 16 فبراير المقبل

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك"، وذلك يوم 16 فبراير المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث سيحيى حفلا يوم 2 مارس في أبو ظبي ، كما يحيي يوم 26 أبريل القادم حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.

وكان المطرب عمرو دياب أحيا حفلاً جماهيريا كبيراً فى القرية العالمية بدبى، وسط حضور جماهيرى كبير بعدما احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لمتابعة حفله، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير.

عمرو دياب

وقدم عمرو دياب، الذى ظهر بإطلالة شبابية مميزة، باقة من أشهر أغانية مثل يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع.

جمهور عمرو دياب فى الحفل

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية يا قمر والتى لحنها ضمن أغنيات ألبومه الجديد "مكانك".