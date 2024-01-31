شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى الشامى ومحسن منصور ينضمان إلى مسلسل "مسار إجبارى" دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان رشدى الشامى ومحسن منصور إلى أسرة مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة وبطولة أحمد داش وعصام عمر، والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث بدأ الثنائى تصوير مشاهدهما في العمل.

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن رشدى الشامى شارك في رمضان الماضى خلال مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويدى، حمدى هيكل، عفاف رشاد، وعدد آخر من الفنانين.

أما محسن منصور فيعمل حالياً على تصوير دوره فى مسلسل "سر إلهى" من 15 حلقة ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.