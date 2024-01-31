شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر لـ صاحبة السعادة: محمد فوزى كان من أكثر الفنانين حرصا على صناعة فن حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور خالد داغر ضيف برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك احتفالاً بالموسيقار الكبير محمد فوزي، وقال داغر خلال اللقاء: "دار الأوبرا تحافظ دائماً على أن تحيى التراث المصري للفنانين العظماء أمثال محمد فوزي، وهو من أكتر الفنانين الحريصين على صناعة الفن الحقيقي، فهو أول من أنشأ شركة للأسطوانات. فوزى لم يكن فنانا فقط بل كان يحمل هم جيل كامل وأجيال قادمة".

وأضاف داغر: "دار الأوبرا تحافظ على هذا التراث وتقدم الفنانين الشباب، فمصر ولادة، والمفاجأة أن تلك الحفلات عليها إقبال شديد ليس فقط من كبار السن ولكن من الشباب، وهذا دليل على أن ألحان محمد فوزى عابرة العصور، وهي من الألحان التي توزع بالعديد من الأشكال، ويقدم لحنا جميلا به تقنيات غناء قوية ولكن في نفس الوقت أي مطرب يستطيع أن يغنيه".

ويعد محمد فوزي، أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

وحقق فوزى نجاحًا غنائيًا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وأسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات، التى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر. رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.