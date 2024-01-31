لأول مرة.. درة تفاجئ الجمهور “بـ الحجاب” وبدون ميكاج| هل قررت اعتزال التمثيل؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:48 صباحاً - ظهرت الفنانة التونسية درة في كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “إثبات نسب” وهي ترتدي الحجاب.

ونشرت درة الصور، على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام“، عبر خاصية “القصص القصيرة”، وعلقت عليها: ” نوال، إثبات نسب”.

درة بالحجاب في كواليس مسلسلها الجديد

يذكر أن “مسلسل إثبات نسب” من المقرر عرضه في رمضان 2024، من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، ويخرجه أحمد عبده.

درة تشارك أيضا في بطولة “مسلسل الذنب” والذي يعيدها للتعاون من جديد مع الفنان هاني سلامة ومن المقرر طرحه قريبا عبر إحدى المنصات.

درة في حفل Joy awards

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة درة، صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من حفل توزيع جوائز Joy awards.

وتألقت الفنانة درة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأحمر على أحدث صيحات الموضة، يبرز قوامها الرشيق.

واعتمدت درة على تسريحة شعر مختلفة، ففضلت أن ترفع شعرها لأعلى ليوضح معالم الفستان بالكامل من الأمام والخلف.

وأكملت درة إطلالتها بارتداء مجوهرات ثمينة في اليد والاذن والرقبة، مع وضع المكياج الساحر لإبراز ملامحها الجذابة.

آخر أعمال درة

وشاركت الفنانة درة في الفترة الماضية في بطولة مسرحية “عروسة من جهة أمنية” مع أحمد عيد، والتي تم تقديمها في موسم الرياض خلال الأسبوع قبل الأخير من ديسمبر المنقضي.

وتدور أجواء مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية” لـ أحمد عيد ودرة حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضا.

الخليج 365

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