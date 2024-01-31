16 فبراير.. عمرو دياب يستعد لاحياء أضخم حفلاته في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك" وذلك يوم ١٦ فبراير القادم في مركز المنارة للمؤتمرات.

وكانت الجهة المنظمة للحفل أعلنت عن موعده وطريقة طرح التذاكر.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة المُقبلة إذ سيحيي حفلا يوم ٢ مارس بمسرح الاتحاد ارينا في أبو ظبي، كما يحيي يوم ٢٦ أبريل المُقبل حفلا كبيرا بمملكة البحرين.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا مجموعة من الحفلات الناجحة في الإمارات، كما تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في ختام حفل جوائز جوي أوردز بالرياض .

وعلى صعيد آخر، مازال ألبوم مكانك للفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك منذ طرحه في الايام الأخيرة من عام ٢٠٢٣.