وفاة الممثلة الأمريكية شيتا ريفيرا عن عمر يناهز 91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الممثلة والمغنية الأمريكية شيتا ريفيرا عن عمر يناهز 91 عامًا وذلك وفقًا لموقع "People".

وأكد المتحدث الرسمي باسمها ميرلي فريمارك وفاتها عبر تصريحات رسمية وعلق قائلا: "ببالغ الحزن والأسى أعلن وفاة أيقونة برودواي المحبوبة تشيتا ريفيرا، صديقتي العزيزة التي كان عمرها أكثر من 40 عامًا في عالم الترفيه توفيت عن عمر يناهز 91 عامًا".

كما أصدرت ابنتها "ليسا" بيانًا صحفيًا أكدت خلاله وفاتها بعد صراع مع المرض في مدينة نيويورك الأمريكية، وسيقام عزاءًا لها بحضور العائلة والأصدقاء المقربين لها وسيتم الإعلان عنه تباعًا.

حصلت "ريفيرا" على جائزة الشرف المرموقة من مركز كينيدي، والتي قام بتقديمها رئيس الولايات المتحدة عام 2002، وفازت بجائزة "توني" كأفضل ممثلة رائدة في مسرحية موسيقية على مدار مسيرتها المهنية اللامعة".

وشارك "ريفيرا" بالعديد من العروض المسرحية على مسرح "برودواي" الشهير منذ عام 1950 وصلت لـ 30 مسرحية منها "West Side Story"، و"Guys and Dolls"، وحققت لها شهرة ونجومية كبيرة في هوليوود.

كما لعبت دور البطولة في دور فيلما كيلي الأصلية في إنتاج شيكاغو في برودواي عام 1975 - وفي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين، لعبت دور السيدة الرائدة روكسي هارت في تورنتو ولاس فيغاس ولندن.

بدأت "ريفيرا" تدريبها على خشبة المسرح في سن الحادية عشرة عندما قامت والدتها بتسجيلها في مدرسة جونز هايوود للباليه. بعد ذلك بوقت قصير، أخذتها تجربة أداء لمدرسة جورج بالانشين للباليه الأمريكي إلى مدينة نيويورك.

في مقابلة عام 2009 مع وكالة أسوشيتد برس، ناقشت ريفيرا كونها "قريبة جدًا جدًا" من أشقائها الأربعة. وقالت في ذلك الوقت إن والدهم "الصارم للغاية" توفي عندما كانت في السابعة من عمرها. "لم نكن متأكدين تمامًا مما إذا كان سيُسمح لي بالذهاب إلى نيويورك في سن الرابعة عشرة لمواصلة دراستي هناك، أو قبول منحة دراسية... لو كان على قيد الحياة. من تعرف؟".

يذكر أن آخر مشاركات شيتا ريفيرا كانت بالفيلم الموسيقى "Tick, tick… Boom" عام 2021.