هيفاء وهبي في باريس ونانسي عجرم أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في باريس، ونشرت الصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نانسي صلاح

نشرت الفنانة الشابة نانسي صلاح صورة لها، من كواليس مسلسل "حدوتة منسية"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حدوتة منسية، ريناد".

ندى بسيوني

شاركت ندى بسيونى صورة صورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت تفاعل من المتابعين.

محمد رمضان

نشر محمد رمضان صورة له وهو بداخل طائرة خاصة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بدون مكياج وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

محمد حماقي

نشر الفنان محمد حماقي، صورة له برفقة المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفية، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، على حسابها الخاص بموقع "x"، أحدث ظهور لها أثناء عودتها من الرياض بعد مشاركتها ببرنامج "معلقة 45"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نورهان

شاركت الفنانة نورهان شعيب متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بمكياج هادئ.

زينة

ظهرت الفنانة زينة، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

منة عرفة

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "جهد".