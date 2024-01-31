شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "حالة خاصة" على watch it اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it اليوم الأربعاء، الحلقتين الأخيرتين وهما التاسعة والعاشرة، من مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنانيى، حيث تعرض الحلقات المتبقية من المسلسل بعد الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.