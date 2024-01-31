شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة الحلقة 9.. وفاة عم جميل وخطوبة عبير وعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عز "حسن أبو الروس" خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حالة خاصة، يد عبير "وئام مجدى" للزواج منها ووافقت وتمت خطبتهما، كما سامحت ندى "لينا إيهاب" يوسف "على سبع" على فعلته وهى سرقة الملفات من مكتب أمانى النجار "غادة عادل"، وبعد فترة تدريب 6 محامين فى مكتبها ووعودها لهما بأن اثنين فقط سوف يكملان معها وهما ندى وعز.

وفى مشهد آخر وبعد خروجه من المستشفى توفى عم جميل "نبيل على ماهر"، وهو يتحدث مع نديم "طه دسوقى" وكان فى مقام والده وكان أكثر شخص قريب منه ويعلمه.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال