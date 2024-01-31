شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة الحلقة 10.. نديم يفتح مكتب محاماة ورام الله تعترف بحبها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حالة خاصة أحداثا مثيرة، البداية مع انفصال أمانى النجار "عادة عادل" عن زوجها ياسر حلمى "أحمد طارق".

كما فتح نديم "طه دسوقى" مكتب محاماة خاص به وترسل له أمانى العملاء والقضايا لمساعدته، وعبرت رام الله "هاجر السراج" عن حبها لنديم.

وقابل نديم على "آدم وهدان" نجل أمانى النجار "غادة عادل " فى المدرسة لمشاهدة على فى المسرحية المشارك فيها فى المدرسة، ويترك المسرح ويخرج بسبب أن الحذاء غير مناسب ويدخل مرة أخرى لاستكمال المسرحية.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.